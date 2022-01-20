‘Bir Saz Bir Solist’ mest etti

Çorum Belediyesi'nin Devlet Tiyatro Salonunda düzenlediği Klasik Türk Müziğinden esintilerin yer aldığı ‘Bir Saz, Bir Solist’ isimli konser kulaklarının pasını silerken izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Selda Erdost sesiyle salonda bulunanları büyülerken Atakan Tetik de uduyla dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sergi, konferans, konser gibi kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Böyle bir gecede ve böyle bir salonda bu güzel eserleri seslendiren hocalarımız Atakan Tetik ve Selda Erdost'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, salonu dolduran misafirlere "En büyük teşekkürü de siz hak ediyorsunuz. Çünkü siz en büyük iltifatı gösterdiniz. Bu marifet de devam edecek." diye konuştu.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Atakan Tetik ve Selda Erdost'a çiçek takdim etti. (Haber Merkezi)