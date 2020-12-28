‘Bir şehrin geleceği mimarların elinde şekillenir’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mimarlar Odası Çorum İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Bazı CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyarette mimarlık mesleği, sektörün geleceği, sorunlar ve talepler ile kurum ve kuruluşların Mimarlar Odası ile sürekli işbirliği halinde olması gerektiği konuşuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Mimarlar Odası Çorum İl Temsilcisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Tokgöz, mimarların pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini belirterek, sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi sürecinin tüm sektörlerde olduğu gibi mimarları de derinden etkilediğini anlatarak, “Mimarlık mesleği günümüzde büyük önem taşımaktadır. Şehirlerin geleceği mimarların elinde şekillenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları sürekli mimarlarla işbirliği içinde olmalı, projeler, yatırımlar, binalar yapılırken mimarların görüşleri alınmalı, ortak hareket edilmelidir.” diye konuştu.

Kendisi de mimar olan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ise mimarlığın her alanda önemli olduğunu, neredeyse tasarlanan her şeye mimarların yön verdiğini dile getirerek, “Ünlü şair Edip Cansever'in dediği gibi insan yaşadığı yere benzer. Yüzyıllar sonra bile tasarladığımız mekanlar ülkenin tarihini okumaya yardımcı olacaktır.” dedi.

Tokgöz, “Ben de çoğu mimar meslektaşlarım gibi sürdürülebilir, çağa uygun ve şehrimize yakışır tasarımlar yapılmasını istiyor ve önemsiyorum. Özellikle pandemi döneminde işsizlik bu kadar artmış iken ve sektörün içinde bulunduğu durum ortada iken meslektaşlarımın da hakkaniyetli proje bedellerini alamadığını gözlemliyoruz. Çorum il ilçe belediyelerinin ve kurumlarının yapılacak olan projelerinin ve tasarımlarının Çorum'da yaşayan meslektaşlarımız tarafından yapılabileceği aşikardır. Tasarlanacak işlerde Çorumlu meslektaşlarım bu donanıma ve öngörüye sahiptir. Tasarımların Çorum Mimarlar Odası ile birlikte yapılmasını, davetli yarışmalar düzenlenmelidir.” şeklinde konuştu.

Mimarlar Odası İl Temsilcisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.