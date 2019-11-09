Bir tatlı huzur almaya gittiler

HABER-YORUM: EROL TAŞKAN

Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocukları Koruma Derneği'nce düzenlenen Ailem Mutlu Zihnim Mutlu projesi kapsamında Kastamonu gezisine katılan özel öğrenciler ve aileleri, bir tatlı huzur almak için çıktıkları gönül yolculuğunda bi-dünya mutluluğa kanat çırptılar.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeye verdikleri destek için teşekkür eden Türkiye Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Müftü Yardımcısı Adnan zeki Bıyık, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinatörü Ahmet Daştanbek, dernek yönetimi ve ailelerin isimlerini tek tek sayarak, verilen katkı nedeniyle duyduğu memnuniyetini paylaştı.

Engelli çocukların ve ailelerinin sıkıntı ve stresten uzak, gönüllerince gezip eğlenebileceği bir ortamın hazırlanması için her bir fırsatı değerlendiren, onları altında ezildikleri yüklerden kurtarıp, huzura ve mutluluğa açılan kapılara ulaştıran engin gönüllü insanlar, bir kez daha helal olsun dedirtecek bir iyiliğe imza attı.

Özellikle ömrünü evlatlarına vakfeden anne ve babaların da az da olsa bir nefes almaya ihtiyaç duyduklarını göz ardı etmeyip, her ne yapılıyorsa anne ve babaları da kapsayan organizasyonlara imza atan dernek yönetimi gönülden kutluyorum.

Engelli anneleri, kendilerine asla yük görmedikleri evlatlarına vakfettikleri ömürlerini hiç bir intizar cümlesi dahi kurmadan sürdürürken, kendi nam ve hesaplarına hayatın tüm güzelliklerinden vazgeçen özel annelere nefes alabilmeyi hak görüp huzura kapı aralayanlar. Hepinize helal olsun.

Geriden bakıp üzülmekten öte gitmeyen ruhların, acımak ya da onların namına karalar bağlamak yerine el uzatıp, bu ağır yüke omuz vermesi gerekir. Onlar evlatlarını yük olarak görmüyor, hallerine razı diyerek geride durmak, sadece seyreden olmak yerine, onların da ruhsal olarak ihtiyaç duyabilecekleri şeyler olduğunu unutmamak gerekir.

İşte bu duyguları kendine dert edinenlerin el birliği yaparak düzenlediği bu gezi, turistik bir gezi olmaktan öte cennet gülü kadar nazende olan engelli çocukların ve cennet meleği olan ailelerinin yüzlerinde gülücükler açtıran bir organizasyon oldu.

Proje nedeniyle sağlanan desteğin eksik kaldığı noktada, Valisi ve Belediye Başkanı başta olmak üzere adeta tüm şehrin seferber olduğu bu geziyle ilgili mutluluğunu anlatan ve kendisi de bir engelli annesi olan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları'nın "Güzel bir ilde yaşıyor olmanın tüm avantajlarını yaşıyoruz ve bu avantajlar her defasında engelli çocuklarımıza ve ailelerine mutluluk olarak yansıyor." sözü, olanı biteni özetliyor. Engellisine ve engelli ailelerine sahip çıkan yöneticiler, duyarlı insanlar oldukça, bu aziz memleketin çeşmelerinden akan huzur asla eksik olmayacak. Kim ki bu huzurdan kana kana içmek istiyorsa, yönünü engelliye ve ailelerine çevirsin.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 14:07