‘Bir ve beraber olursak sırtımız yere gelmeyecektir’

FATİH BATTAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı münasebetiyle Çorum Valiliği’nce düzenlenen Zafer Bayramı Resepsiyonu’nda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajı vererek; ‘Bir ve beraber olursak geçmişte olduğu gibi sırtımız yere gelmeyecektir’ dedi

Anitta Otel’de düzenlenen resepsiyona Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilat mensupları ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'mızın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, yapılan duaların ardından bir konuşma yapan Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi: “Bu gün Büyük Zafer'in 100. yıldönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ecdadımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Bilindiği gibi; 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle, Batı karşısında 200 yıldır devam eden geri çekilişimiz bu zaferle sona ermiş, milletimiz kendisini biçilmek istenen esaret kefenini yırtıp atmış, tarihin çöplüğüne göndermiştir. Ağustos ayı bizim tarihimizde zaferler ayı olarak bilinir. Milletimizin tarihindeki eşsiz zaferlere bir zafer daha eklenmiştir. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramından çıkarmamız gereken ders şudur; nasıl ki geçmişte birlik ve beraberlik içerisinde şanlı ecdadımız topyekün kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bu zaferi kazandıysa, bizim de bugün aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı şevkle çalışmamız gayret sarfetmemiz gerekiyor. 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmamız gerekiyor.” dedi

Program Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile devam ederken, Vali Çiftçi, tüm masaları gezerek konukların Zafer Bayramı’nı kutladı.