Bir yılda 553 bin 748 çağrı

27 Ocak 2021 tarihinde aktif olarak hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yılını tamamladı.

Bu süre içerisinde; toplam 553 bin 748 çağrı alınırken, çağrıların 394 bin 712’si asılsız çıktı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezini arayanların dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“Vatandaşlarımız 112’yi aradığı zaman; önce çağrı alıcı personelimiz ile görüşme sağlamaktadır. Arayan kişi, olayın olduğu yerin adres bilgisini ve konuyla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra ilgili kuruma aktarma işlemi yapılmaktadır. Kişi ilgili kuruma aktarıldıktan sonra adres teyidi ve vakanın kısa özeti alınarak, en yakın ekip olay yerine yönlendirilmektedir.

Vatandaşlarımız herhangi bir acil durumda korku ve heyecan duyguları sebebiyle adresini unutabilmekte veya tam olarak hatırlayamamaktadır. Vatandaşlarımızın adreslerini tam olarak bir kâğıda yazmaları ya da doğru ve tam adreslerinin yazılı olduğu bir faturayı ulaşabilecekleri bir yerde bulundurmaları kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Adres belirtilirken, ilçe/mahalle/cadde/sokak/kapı no /daire no sırası ile verilmesi zaman kaybını ortadan kaldıracak ve ekiplerimizin olay yerine daha süratli bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.

Kalp krizi, nefes alamama vb. acil durumlarda öncelikle sakin kalınarak, aktarılan kurumdaki personelimizin yönlendirmelerine uymalıyız. Ekiplerimiz olay yerine ulaşana kadar, vatandaşlarımızın çağrı yönlendirici personelimiz ile irtibat halinde kalması, yapılan yönlendirmeler ile kendi yapacakları küçük müdahaleler hayat kurtarabilecektir.

Vatandaşlarımızın 112’yi aradıklarında yukarıda belirttiğimiz hususları göz önünde bulundurmaları; sistem işleyişinin hızlı ve kaliteli olmasına, en önemlisi de sevdiklerinin hayata tutunmalarına büyük katkı sağlayacaktır.

Bugüne kadar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzü gereksiz yere meşgul eden 18 kişiye idari para cezası uygulanmıştır.

112 Acil Çağrı Merkezimiz; çağrı alıcı, çağrı yönlendirici, idari ve teknik tüm personeli ile birlikte mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışarak, vatandaşlarımızın en zor anlarında onların yanında olmaya devam edecektir.” (Haber Merkezi)