Bir yılda 6 bin 124 bebek doğdu

2018 yılında Çorum’da canlı doğum sayısı bir önceki yıla göre %3,5 azalarak, 6 bin 124 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Doğum İstatistiklerinden Çorum’un doğum istatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Çorum’da ise canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 6 bin 345 iken bu sayı %3,5 azalarak 2018 yılında 6 bin 124 oldu.

2018 yılında Çorum’da toplam doğurganlık hızı 1,73 olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2,07 çocuk iken 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,99 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'nun altında kaldığını gösterdi. Çorum toplam doğurganlık hızı 2017 yılında 1,80 iken 2018 yılında 1,73 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 49’uncu oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,6 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,3 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 11,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ülkemizde kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 16,1 iken 2018 yılında binde 15,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin nüfus başına 16,1 doğum düşerken, 2018 yılında 15,3 doğum düştü.Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, Çorum’da 2017 yılında binde 12 iken 2018 yılında binde I 1.5 olarak gerçekleşti. Amasya bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 58’inci oldu. 2018 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 31,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 27,2 ile Şırnak, binde 25,7 ile Muş ve binde 25,3 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,5 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,7 ile Zonguldak, binde 9,9 ile Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Bartın ve Kastamonu izledi.