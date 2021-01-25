Biraz daha sabır

Korona ile mücadele için alınan tedbirler semeresini vermeye devam ediyor. Her geçen gün azalan vakaları ve ölümleri tamamen sıfırlayabilmek için bu fırsatı kaçırmamak gerekir.

Yüzüp yüzüp neredeyse kuyruğuna geldiğimiz bu meselede verilen mücadeleleri boşa çıkarmamak yine kendi elimizde. Herkes kendince önemli fedakarlıklar yaptı. Kısıtlamaların elbette maddi bir karşılığı olsa da, bugüne kadar sabırla ulaşıldı.

Başta esnafımız ve dar gelirliler açısından olmak üzere, ekonomik anlamda ciddi bedelleri olan bu mücadelede, sağlıkçılarımızın gösterdiği olağanüstü fedakarlığı boşa çıkarmamak adına sabrımızı biraz daha tazeleyip, el birliği ile bu illetin sırtını tuşa getirmeliyiz.

Kısıtlamanın olmadığı vakitlerde de önce kendimiz ve sevdiklerimiz için, sonra da kentimiz için vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Lüzum etmedikçe, zorunluluk olmadıkça kalabalık ortamlardan kendimizi soyutlayıp, çarşı pazardaki insan kalabalığın bir kişi bile olsa azaltılmasına katkı sağlamalıyız.

Şu an için korona seviyesi aşağılara düşerken, bunu bir gevşeme veya tamamen kurtulma olarak algılarsak, işte o zaman tüm çabaların boşa gittiği gün olur.

Kontrollü normalleşme konusunda ipin ucunu kaçıran Çorum, son tedbirlerle üzerine düşeni yerine getirdi ve bugün ulaştığımız sevindirici seviyelere ulaştık. Darısı daha iyi günlere olsun dileğiyle, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine sıkı sıkı sarılıp, geleceğimizi kurtarmanın çabasından vazgeçmemeliyiz.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 19:50