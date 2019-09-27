FATİH BATTAR

Çorum Valiliği, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği başladı.

Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen şenlik 26-26-28 tarihleri arasında 3 gün devam edecek.

Şenlik açılış programına; Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, İl Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



65 eğitimci tarafından fen, matematik, teknoloji ve tasarım alanlarında 59 atölye çalışmasının sergilendiği TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği büyük ilgi gördü.

Akademisyenlerin de katkı verdiği şenlikte birbirinden ilginç tasarımlar görücüye çıktı.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AHL Park AVM desteklediği şenlik kapsamında bilim sergileri, sahne gösterileri, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yağan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır; “TÜBİTAK bilim şenlikleri bilim kültürünü ve iletişimini toplumun daha geniş çevresine yaygınlaştırmasını katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim ve teknoloji aradındaki iletişimin etkinlikler yoluyla kavranılması amaçlanmaktadır. Bilim ve tekloloji interagtif bir şekilde yapılacak etkinlikler yoluyla tanıtımını sağlamak, katılımcılara bilimsel düşünceyi kazandırmak, bilime merak uyandırmak, 7’den 70 herkese bilim ışığında farkındalık oluşturmak ve bilimi sevdirmek amacıylan hazırlanan TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 26-27-28 Eylül tarihleri arasında açık kapacaktır” diye konuştu.



Konuşmanın ardından şenliğin hazırlanmasında katkı sunanlara plaket takdimi yapıldı.

TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği 28 Eylül’e kadar devam edecek.