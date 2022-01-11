Biri bu derde çare bulsun

EROL TAŞKAN

Merzifon Havaalanı’ndan gerçekleşen İstanbul uçuşları bir hafta içerisinde iki kez iptal edildi.

Yolcu azlığı sebebiyle iptal edilen uçuşlar, özellikle yurt dışı bağlantısı olan iş adamı ve sanayicileri olumsuz etkiliyor.

Samsun’dan İstanbul’a günde 8 uçuş bulunduğunu ifade eden iş adamları, Merzifon Havaalanı’ndan gerçekleştirilen tek uçuşların yeterli olmadığını, sabah akşam olmak üzere iki sefer düzenlenmesini beklediklerini söylüyor.

Çorum’un ihracat rakamlarının çevre illerle kıyas edilmeyecek kadar yüksek olduğunun da altını çizen sanayici ve iş adamları, sabah 07,00 sularında ilkinin, akşam da 08,00 sularında ikinci uçağın sefer yaparak geliş gidişi sağlamasını ümit ediyor.

Elbette yolcu azlığının maliyet bakımından bir hesabı olabilir. Ancak bu iptaller sıklaştıkça, Merzifon Havaalanı’nın tercihinin azalacağı, bunun da başta Çorum olmak üzere çevre illerin sanayici ve iş adamlarını olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz bir risk olarak önümüzde duruyor.

Türk Hava Yolları’nın biraz daha özveri gösterip, Merzifon-İstanbul uçuşlarına destek vermesi ve uçuş sayısını istenilen düzeye taşıması bekleniyor. Müstakil Havaalanı ile ilgili talep ve beklentimiz saklı kalmak kaydıyla, hiç değilse elimizde var olan imkanların iyileştirilmesi için kısa vade çözümlerinin akılda tutulması, akılda tutulmakla kalmayıp çözüme ulaştırılması gerekir. Yok eğer kulağımızın üzerine yatar ve bu talepleri görmezden gelirsek, Çorum’a haftada iki uçak yeter denilmesi çok da uzak bir ihtimal değil.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 19:45