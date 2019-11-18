Birinci gündem Bakan ziyareti

MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu gazetemizi ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinin önemine işaret eden Milletvekili Kavuncu, “Birinci gündem konumuz, Sayın Bakanımız’ın Çorum ziyaretidir. Çorum’un tüm dinamikleri ile birlikte, bu ziyaretin Çorum açısından önemli kazanımlara kapı açmasına hazırlanıyoruz.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a Bakan’ın ziyaret sürecini anlatan Milletvekili Erol Kavuncu, bu ziyarette bakanlığın üst düzey bürokratlarının da katılacağını, saha çalışmasının yapılacak bir buluşma olması nedeniyle bu ziyaretin Çorum açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Sayın Bakanımız işinin uzmanı bir insan. Türkiye genelinde attığı adımlarla şehirlerin çehrelerinin değişmesine imkanlar sunup, Türkiye’yi baştan sona imar ediyor. Bizim davetimize karşı da son derece nazik ve ilgili davrandı. Özel Kalem Müdürü arayıp Sayın Bakan’ın cumartesi günü ilimize geleceğini bildirdi. Geniş ve etkili bir hizmet alanı bulunan Bakanlığın imkanları bu ziyarette Çorum için seferber edilecek.” diyen Erol Kavuncu, Milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanı ve teşkilatlarla birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette yaptığı davetin karşılık bulmasından dolayı memnuniyet yaşadığını dile getirdi.

Valilik ve belediye olmak üzere Çorum’un problem ve beklentilerinin yer alacağı güzel bir çalışmayı Bakan’a sunacaklarını söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, birlik ve beraberlik içerisinde Çorum’un tüm meselelerine sahip çıkmaya ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 19:06