Birinci olan eczacıya plaket

Çorum Eczacı Odası yönetimi, ‘Eczacılıkta İstihdam’ konulu proje yarışmasında birinci olan hemşehrimiz Elif Bölükbaş’a plaket verdi.

‘Eczacılığın Geleceği Senin Elinde’ sloganıyla düzenlenen ‘Eczacılıkta İstihdam’ konulu proje yarışmasında 76 ilden 44 farklı projeyle katılan yarışmacılar arasından ‘Kurum Eczacılığı ve Kuruluş Eczacılığı’ projesiyle 1. olan Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi hemşehrimiz Elif Bölükbaş’ı ağırlayan Eczacı Odası yönetimi, Çorum’u ve eczacılık mesleğini onurlandıran başarısından dolayı Bölükbaş’ı kutlayarak plaketle ödüllendirdi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, eczacı adayı Elif Bölükbaş’ın projesi ve başarısından duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Çorumlu öğrenci eczacıların başarılı projelere imza atacaklarına inandığını ve her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacaklarını söyledi.

Plaket töreninde Oda Genel Sekreteri Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Doğuhan Koçak da hazır bulundu.