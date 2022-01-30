Birinin ölmesini beklemeden buzları düşür hayatı kurtar

HABER/YORUM-EROL TAŞKAN

Kar yağışının ardından kendisini gösteren bir tehlike olarak duran buz saçakları büyük bir risk oluşturuyor.

Özellikle üst katlarda oturanların, mümkünse gece vakti kontrollü bir şekilde buz saçaklarını düşürmesi gerekir. Başta kendi ailemiz olmak üzere bir insanın ölümüne yol açabilecek bu tehlike için herkes seferber olmalı.

Kimi çatılarda devasa boyutlara ulaşan buz saçakları, gündüz saatlerinde havaların yumuşaması ile birlikte birer birer düşmeye başladı. Kaldırımda yürüyen insanların üzerine düşmesi durumunda ölümcül kazalara meydan vermesi muhtemel olan buz saçakları, pek çok binada umursanmaz bir vaziyette kendiliğinden düşeceği anı bekliyor.

Üst katlardan herhangi bir fırça sapı ile küçük bir dokunuş yaparak bertaraf edebileceğimiz buz saçaklarının, bir insanın ölümüne ya da yaralanmasına yol açması durumunda, herşeyden öte vicdanı azaptan kurtulmak mümkün olmaz.

Gecenin tenha saatinde ya da gündüz vakti gerekli önlemleri alarak yapacağımız bu küçük dokunuşların insan hayatını kurtaracak bir tedbir olduğunu unutmamalıyız.

Eğer kaldırım kenarına park etmiş araçlar varsa, araç sahibini aracını çekmesi konusunda uyarıp, yoldan geçenleri de önleyerek bu tedbiri hayata geçirmeliyiz.

Küçük ve tesirsiz gibi algılanan buz sarkıtları, düşmesi durumunda hem yükseklik, hem de buzun ağırlığı hesap edildiğinde, ölümcül bir silaha dönüşebilmektedir.

Öncelikle kendi ailemizin, çoluk çocuğumuzun günlük kullandığı kaldırım üzerindeki riskleri, kendimiz ve sevdiklerimiz başta olmak üzere gelip geçen insanların hayatını korumak için elbirliği ile ortadan kaldırmalıyız.