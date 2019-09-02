‘Birliğimizi bozacak düşünce ve davranışın karşısındayız’

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

Keleş’in paylaşımına asla katılmadıklarını ve kınadıklarını belirten Aşgın ve Tuzcu, “Birliğimize, beraberliğimize karşı yapılan her türlü davranışın, düşüncenin daima karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.” dediler.

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu’nun da imzası olan açıklamada Başkan Aşgın, şunları dile getirdi:

“AK Parti’den Meclis Üyesi seçilen Reşit Keleş, 31 Ağustos 2019 tarihinde kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bizim de asla tasvip etmediğimiz bir paylaşımda bulunmuş, sonrasında da bu paylaşımını kaldırarak özür dilemiştir. Reşit Keleş'in yapmış olduğu paylaşımı hiçbir şekilde kabul ve tasvip etmemiz mümkün değildir. Çorum barışın, kardeşliğin şehridir. Biz Çorum Belediyesi olarak bu özelliğimizi güçlendiren bütün fikirler ve düşüncelerin her zaman yanındayız. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ifsada yönelik her türlü düşünce ve eylemin de karşısındayız. Bu tavrımızı tüm Çorum kamuoyu yakinen bilmekte ve takdir etmektedir.

‘PARTİMİZİN YETKİLİ KURULLARI GEREKENİ YAPACAKTIR’

Gerek Belediye yönetimi olarak bizler, gerekse AK Parti Meclis Grubu Başkanımız, partimizin meclis üyeleri böyle bir paylaşımı, böyle bir düşünceyi asla tasvip etmemektedir. Reşit Keleş'in şahsi paylaşımlarına asla katılmıyor, bu paylaşımı da esefle kınıyoruz. Bu konuda yapılması gereken neyse partimizin yetkili kurullarının gereğini yapacağına inanıyoruz.

Bu paylaşımdan rahatsızlık duyan tüm hemşehrilerimi akl-ı selime ve ihtiyatlı davranmaya, bir şahsın yapmış olduğu ve sonrasında da özür dilediği bir paylaşımı gerekçe göstererek şehrimizdeki dostluk ve kardeşlik iklimine zarar verecek her türlü beyan ve eylemden uzak durmaya davet ediyorum. Şehrimizdeki huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi Allah'ın izniyle çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Bu iklime kimsenin zarar vermesine müsaade edilmeyecektir.

Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışına sahibiz. Birliğimize, beraberliğimize karşı yapılan her türlü davranışın, düşüncenin daima karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 16:36