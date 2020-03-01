‘Birliğimizi pekiştirme günü’

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Tekin Çınar, “Zaman safları sıklaştırma, kahraman ordumuzun ve devletimizin arkasında dimdik durma zamanıdır.” dedi.

Üç ayların müjdecisi mübarek bir gecede Suriye'den gelen acı haberin, yüreklerini dağladığını ifade eden Çınar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı, sabır ve metanet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diledi.

“Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır.” diyen Çınar, açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Bütün dünya Türkiye'nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib'e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini alçak bir sessizlikle izlemektedir. Aynı güçlerin güney sınırlarımız boyunca destekledikleri terör örgütleriyle mücadele etmenin yanı sıra, komşuluk ve insani gerekçelerle yaklaşık 4 milyon mülteciyi toprağında barındırmak zorunda kalan Türkiye, Suriye'de 9 yıldır yaşanan iç savaş süresince devlet ve millet olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda tüm şartları zorlamış, dünyaya her anlamda örnek oluşturmuştur.

Türkiye, artık yüzyıl öncesinin Türkiyesi değildir, bölgede büyük bir güçtür ve bunun gereğini yerine getirmektedir. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir. Türkiye, katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, millî duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür.

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde, Çorum İnsani Değerler Platformu olarak tüm halkımıza, kadim kardeşlik şuuruna yakışır bir itidal çağrısını seslendirmek istiyoruz. Zaman safları sıklaştırma, kahraman ordumuzun ve devletimizin arkasında dimdik durma zamanıdır.”