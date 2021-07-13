Birlik ve beraberlik yemeğinde buluştular

FATİH BATTAR

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, oda üyelerini 3. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği'nde bir araya getirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu'nda düzenlenen yemeğe AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, il ve ilçe esnaf odası Başkanları ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, pandemi nedeniyle uzun süredir zor günler yaşadıklarını belirterek, bu zor günlerin inşallah artık geride kalacağını ifade etti.

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Erol Bozkurt, 3. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeğine katılarak kendilerini onurlandıran 33 farklı meslek grubuna ait tüm oda üyelerine ve davetlilere ayrı ayrı teşekkür etti.

Bozkurt ayrıca yemeğe katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan Elektrik ve Su Tesisatçıları esnafı için bir çarşı isteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın da Çorum Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, çarşı teklifinin değerlendirilebilceğini ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; "Pandemi döneminde esnafımız çok zor günlerden geçti. Biz de AK Parti hükümeti olarak esnafımıza gerekli desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde milletimizin de desteğiyle 2023'e Çorum ve Türkiye olarak daha güçlü gireceğimize inanıyorum." dedi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise esnafın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak; "Esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Faiz ve dövizlerin artmasından dolayı zor durumda esnafımız. Bu sorunları birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek; "Bugün Çorum'un bütün renkleri burada. Bizler bu birlikteliğin ülkemizin yarınları adına görüş farklıları olsa da yansıtılmasından yanayız." diye konuştu

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar birlik ve beraberlik yemeği düzenleyen Oda Başkanı Erol Bozkurt'u tebrik ederek; "Oda başkanımız Erol Bozkurt işini çok iyi yapan bir başkanımız. Bugün esanflarımızı bir araya getirdiği için kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi

Son olarak bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise; "Bizim derdimiz de sevdamız da Çorum'a hizmet etmek. 1.5 yıldır zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu virüsten kurtulursak dah güçlü bir Türkiye ve Çorum olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından odanın en eski üyelerinden ve meslekte yarım asırlık tecrübeye sahip Mehmet Kazancı'ya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Yemek, şehitlerimizin ve meslekte hayatını kaybedenlerin ruhuna okunan duayla son buldu.