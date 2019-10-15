Birlikte esnaf ziyareti yaptılar

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş ve KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bazı firmaları ziyaret ettiler.

Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet göstermekte olan Awim Ot. Kaynaklı İnş. Demir Mak. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti, Barış Değirmen Makine, Damak Lokantası, Ensar Profil Lazer Metal San. Ve Tic. A.Ş., Elemant Dizel Pompa Enjektör Ayar Servisi, Özkan Makine Torna ve Tığlı Ahşap San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Doğu Mobilya) firmalarına yapılan ziyarette, firma sahipleri ile görüş alış verişinde bulunarak ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aldılar.