‘Birlikteliğimiz ve huzurumuz her şeyden daha değerlidir’

HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu gazetemizi ziyaret etti. Çorum’un birlikteliği ve huzurunun her şeyin üzerinde bir değer taşıdığına işaret eden Kavuncu, “İlimizin sahip olduğu tüm değerleri başımız üstünde taşımakta kararlıyız. Hiç şüphesiz tüm değerlerimiz kıymetlidir, ancak bunların içerisinde en kıymetli değerimiz bu şehrin kardeşliği ve huzurudur.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la genel ve yerel gündem konuları üzerine istişarelerde bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, kardeşlik hukukunun önemine vurgu yaptı.

“Bu şehrin huzurunu korumak, bu şehirde yaşayıp nefes alan herkesin üzerindeki en önemli sorumluluktur.” diyen Kavuncu, Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin de haberleri ve duruşuyla her zaman bu şehrin huzuru ve kardeşliğine katkı sağladığını ifade etti.

Milletvekili Erol Kavuncu ziyarette, "Her şey Çorum için. Bütün çabamız gayretimiz huzurlu, gelişmiş, kalkınmış ve mutlu insanların yaşadığı Çorum için. Bu hedeflere de hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.