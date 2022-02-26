Birol Alanbay güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Yıldız Park’ta yaklaşık 1500 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Birol Alanbay 383 oy ile yeniden Çorum Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçildi.

5 ayrı liste ile gidilen seçimler sonunda Birol Alanbay 383 oy ile güven tazelerken, seçimde Niyazi Yamur 251, Fahrettin Çavdar 173, Ercan Şanal 164 ve Hasan Sağır 97 oy aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik yaparken, başkan yardımcılığına Zeki Oral, katip üyelikleri ise Ahmet Beker, Miray Pişkin seçildi.

Seçimde Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay yaptıkları çalışmaların yapacakları çalışmaların teminatı olduğunu belirterek, toplumun bütün kesimleriyle birlikte el ele vererek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra koyun ve keçi yetiştiricilerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetimi Birol Alanbay başkanlığında şu isimlerden oluştu; “İsa Kaya, Ali Özerdem, Hasan Özdil, Kemal Kayış, Hidayet Çelebi, Şükrü Argunşah.”

Denetleme Kurulu üyeleri; “Eyüp Tanışman, Orhan Tokmak, Kamil Karataş.”

Merkez Birliği Delege üyeleri; “Mürsel Bostancı, Cafer Harputlu, Kerem Tokmak, İsa Gök, Emin Yaylan, Ferit Tanışık, Sinan Genç, Yunus Yağız.”