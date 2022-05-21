Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göreBiruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 52 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular, 3 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak Üniversite web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul

edilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.

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