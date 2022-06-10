Bisiklet Dünyası’na görkemli açılış

FATİH BATTAR

Türkiye’nin marka bisikletlerinin buluştuğu Çorum Bisiklet Dünyası görkemli açılış töreni ile hizmete girdi.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bisiklet Dünyası’nın açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri işyerini gezerek, satışa sunulan bisikletler hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletlerini Çorum halkıyla buluşturmanın mutluluğu ve gururu içinde olduklarını belirten işletme sahibi Ahmet Özarslan, her yaşa ve her bütçeye uygun bisiklet fiyatlarının Çorum halkını beklediğini söyledi.

Çorum Bisiklet Dünyası, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını beklediğini ifade eden Özarslan, Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Açılışa özel ayrıca yaz tatili nedeniyle karnesini getiren çocuklara sürpriz indirimler beklediğini belirten Özarslan, fırsatı kaçırmak istemeyen çocukları ve tüm Çorum halkını Bisiklet Dünyası’na beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 17:48