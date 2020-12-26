‘Bisiklet yollarını istiyoruz’

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Gülay Göbel, Çorum Belediyesi’nin bisiklet kullanımını yaygınlaştıran çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Çorum’un bisiklet şehri olması yönündeki adımların son derece kıymetli olduğunu ifade eden Gülay Göbel, “ÇORBİS gibi örnek projelerle adından söz ettiren şehrimizde Gazi ve İnönü Caddeleri’nin bisiklet yollarına kavuşturulması girişimini destekliyoruz” dedi.

Kısa bir süre önce uygulanmaya başlanan bisiklet yolları projesinde değişiklik kararı alınmasına anlam veremediklerini anlatan Göbel, “Halkın beğenisini kazanan bir çalışmadan geri adım atılmamalı” diye konuştu.

Bisiklet kullanımının devlet eliyle teşvik edilmesiyle birlikte son yıllarda Çorum’da bisiklet kullanımının da hayli artış gösterdiğine işaret eden Göbel, “Bisikletlilerin trafikte güvenle hareket edebilmeleri için bisiklet yolları en önemli ihtiyaç” değerlendirmesinde bulundu.

Çorum’da bisiklet sporuna olan ilginin de her geçen gün arttığına dikkat çeken Göbel, bu branştaki başarılara yenilerinin eklenmesi için gerekli altyapının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çorum Bisiklet Platformu ve Bisiklet Toplulukları üyelerince yapılan açıklamalarda da dile getirilen haklı taleplerin takipçisi olduklarını vurgulayan Bisiklet İl Temsilcisi Göbel, yetkililerden bu hususta ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.