Bıyıkoğlu kardeşler iki ay içinde ikinci acıyı yaşadı

EROL TAŞKAN

Sanayici eşrafından Mustafa Bıyıkoğlu (73) vefat etti.

Engin-Murat Bıyıkoğlu’nun babaları, Nihat-Ümit Bıyıkoğlu’nun ağabeyleri Mustafa Bıyıkoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek, bugün saat 13,00’te evinde hayatını kaybetti.

21 Şubat’ta annelerini kaybeden Bıyıkoğlu kardeşler, 52 gün sonra bu kez de baba acısı yaşadı.

Bugün saat 16,30’da Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek merhum Mustafa Bıyıkoğlu için bir açıklama yapan oğlu Engin Bıyıkoğlu, korona nedeniyle evlerinde taziye kabul edilmeyeceğini, cenazeye sadece yakın akrabaların katılacağını duyurdu.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.