Biyokütle Enerji Tesisi açıldı 8 bin haneye enerji sağlayacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde Arel Enerji tarafından yaptırılan Biyokütle Enerji Tesisi faaliyete başladı.

Katı Atık Bertaraf Tesisi yanında inşa edilen tesis için açılış töreni gerçekleştirildi. 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak olan tesisin açılışında konuşan Arel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halim Dugan, Türkiye’de çöpten elektrik üretiminde 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Çorum’da ki tesisimiz 11. tesisimiz oluyor. Çorum bir hemşehriniz olarak bu tesise çok fazla önem verdim. Belediye ile güzel bir işbirliği yaparak tesisi kısa sürede hizmete açtık.

Tesisimizin kurulu gücü 2,8 megavat olup tam kapasiteye çıktığımızda yaklaşık 8 bin hanenin elektriğini sağlayacağız. Fermantasyon sistemiyle çalışan tesiste kapasite gün geçtikçe artıyor. Türkiye genelinde toplam 300 çalışanımız bulunuyor ve Çorum’da da yaklaşık 10 kişiyi istihdam ediyoruz. Güzel bir yatırım oldu. Sonuçlardan memnunuz ve işbirliği için Belediyeye teşekkür ediyorum. Ülkemizde cari açığın en büyük nedeni olan enerjide dışa bağımlılığı azaltmada bu tür tesislerin önemi çok büyük. Tesisimizin Çorum ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi konuşma yaptılar.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.