Biyokütle Santrali’ne Enerji Ödülü

ICCI 2019’un ilk günü olan 28 Mayıs akşamı, 8'inci ICCI Enerji Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı. 

Biyokütle Santrali’ne Enerji Ödülü

ICCI 2019’un ilk günü olan 28 Mayıs akşamı, 8'inci ICCI Enerji Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı. 


25'inci yılında 'enerjide değişim ve dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019’un ilk günü olan 28 Mayıs akşamı, 8'inci ICCI Enerji Ödülleri törenine de ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi ayak uyduran sektör firmaları, farklı projeleriyle ödüle layık görüldü. İftar şeklindeki gala yemeğiyle birlikte gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı. Törene kamu, özel sektör, akademi ve sektör iş örgütlerinden üst düzey profesyoneller katıldı. 

Türkiye'nin enerjisini üretenler ödülle enerji depoladı 
Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen dönüşüm, dijitalleşme ve değişime uyum sağlamada öncü olan sektörün güçlü firmaları, yenilenebilir enerji santralleri, termik santraller ve ana ekipman tedarikçisi kategorilerinde ödüllendirildiler. Bu kategoriler dışında bir Türk Telekom olmak üzere 8 ayrı jüri özel ödülü de verildi. 

Yenilenebilir enerji santralleri kategorisinde ödül alanlar şöyle sıralandı: 
Rüzgar 
 Oscar: Muğla, Fatma RES projesiyle Gürmat A.Ş. adına Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Y.K. Üyesi Cem Özkök 
 Ana Ekipman: Muğla, Fatma RES projesiyle Siemens Gamesa A.Ş. adına Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt 
 Hidroelektrik 
 Oscar: Rize Kalkandere, Kargı Barajı ve HES projesiyle Limak Holding adına Limak Holding Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir 
 Ana Ekipman: Rize Kalkandere, Kargı Barajı ve HES projesiyle Andritz Hydro adına Andritz Hydro Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akgün 
 Jeotermal 
 Oscar: Manisa Alaşehir, Alaşehir 1 JES ile Zorlu Enerji adına Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kindap 
 Ana Ekipman: Manisa Alaşehir, Alaşehir 1 JES ile Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation adına Toshiba Infrastructue & Electronics Türkiye Genel Müdürü Atsushi Mikuni 
 Biyokütle ve atık 
 Oscar: Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Oltan Köleoğlu Enerji adına Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem 
 Ana Ekipman: Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan 
 Jüri Özel Ödülü: Afyon 1 Biyogaz Enerji Santrali projesiyle MCE Alternatif Enerji A.Ş. adına Genel Müdür Cevat Evliyaoğlu 
 Güneş 
Oscar: Mersin Tarsus Fabrikası GES projesiyle Trakya Cam Sanayi A.Ş. adına Düzcam Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Gökhan Atikkan 
 Ana Ekipman: Mersin Tarsus Fabrikası GES projesiyle Schmid Pekintaş adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özhan Olcay 
 Jüri Özel Ödülü: Şanlıurfa Harran GES projesiyle Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi adına Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir 
 Termik enerji santralleri kategorisinde ödül alanlar: 
 Doğalgaz 
 Oscar: TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. adına Rafineri Müdürü Sinan Girgin 
 Kömür 
 Oscar: Adana Tufanbeyli Termik Santrali projesiyle Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. adına İşletme Müdürü Nurullah Aslan 
 Ana Ekipman: Adana Tufanbeyli Termik Santrali projesiyle Siemens Gaz ve Enerji adına Siemens Enerji Üretim Servisleri Satış Grubu Yöneticisi Ertuğrul Cambazoğlu 
 Atık ısı 
Oscar: Kocaeli Hereke Atık Isı (WHR) Elektrik Santrali projesiyle Nuh Çimento A.Ş. adına Enerji Müdürü Erkan Özgen 
 Diğer jüri özel ödülleri: 
 Sistem Salonlarında Uygulanan FreeCooling Projesi ile Türk Telekom A.Ş. adına Türk Telekom CTO’su Yusuf Kıraç 
 10.000 Konuta Hizmet Veren İlk Bölgesel Isıtma Tesisi projesiyle Doğa Enerji adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yiğit Ural 
 Mersin Kojenerasyon Santrali projesiyle Hayat Kimya adına Enerji Üretim Müdürü Sabri Çakmak 
 Soma Kolin TES projesiyle Kolin İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Koloğlu 
 Soma Kolin TES-EPC Contractor olarak Harbin Electric International adına Pazarlama Departmanı Genel Müdürü Gao FEİ 
LÖSEV ve Çanakkale Şehitleri adına yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle Bordo Enerji A.Ş. adına Genel Müdür Alper Aydınalp (İHA)

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