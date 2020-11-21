'Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz?'

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, kentte faaliyet gösteren esnaftan yüzde 30’unun işyerini kapattığını belirterek, kahvecilik mesleğinin tamamen bitme noktasına geldiğini söyledi.

Kahvehane kültürünün bitirilmeye çalışıldığını savunan Özkubat, “Eğer bize kahvecilik yaptırmak istemiyorsanız, söyleyin gelelim, anahtarlarımızı teslim edelim” dedi.

Oda Başkanı Nesimi Özkubat, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin yine kapatılmasına tepki gösterdi.

Özkubat, 16 Mart'ta kahvehanelerin kapatıldığını, 1 Haziran’dan itibaren açıldıktan sonra da oyun oynamaya izin verilmediğini hatırlattı. Kahveci esnafının görüşünün alınmadan kahvehanelerin tekrar kapatıldığını vurgulayan Nesimi Özkubat, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla birlikte hoşça vakit geçirmek için okey, tavla ve oyun kağıdı gibi oyun oynamak için işyerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masrafını dahi karşılayamamaktadır.

Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergileri ve SGK primleri devam etmekte olup mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. maddesine göre devlet, esnaf ve sanatkarlarını koruyucu ve kollayıcı tedbirler almakla yükümlüdür. Mevcut koşullar altında esnafımızın yüzde 30’u ise işyerini kapatmak zorunda kalmıştır.”

Pandemi sürecinden en fazla kahveci esnafının mağdur olduğunu anlatan Nesimi Özkubat, ekonomik olarak zarar gören, maddi olarak çok zor duruma düşen esnafların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu durumda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalıdır. Esnafımızın yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetleri giderilmelidir. Kapalı olduğu süre boyunca SSK primleri ve vergileri devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmelidir” diye konuştu.

Kimsenin bu mağduriyetlerini gidermek için herhangi bir adım atmadığını kaydeden Özkubat, “Bütün uğraşlarımıza rağmen çabalarımız sonuç vermemiştir. Biz her zaman devletimizin yanında olduk. Peki devletimiz bu zor günlerimizde değil de ne zaman bizlerin yanında olacak. Evimize çocuğumuza nasıl ekmek götüreceğiz. Bir Suriyeli kadar değerimiz yok mu? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 16:11