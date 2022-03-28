‘Bize özgü eğitim sistemi kurmamız lazım’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Gençlik Sohbetlerinin konuğu olan Yazar Yusuf Kaplan eğitim sistemini eleştirdi.

Türkiye’nin kendine özgü yeni bir eğitim sistemi kurması gerektiğini savunan Kaplan, “Eğitim sisteminin çocuklara 5 temel özelliği, hasleti kazandırması lazım. Eğitim sistemi önce çocuklara ruh verecek, ideal verecek, ahlak, tevazu ve özgüven verecek. Eğer bu 5 temel özelliği kazandırmıyorsa toplumun mezarını kazıyor demektir” dedi.

Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yaptı.

Hitit Üniversitesi’nin gençlere değer veren üniversite olmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Klasik bir üniversite yapısını böyle bir ilim ortamı içerisinde değil, irfanla buluşunca bu farkı oluşturacağını ilim ve irfanla kucaklaşan bir üniversite olduğunda ve gençlerle başarınca yoluna daha sağlam adımlarla devam edeceğini bilen bir üniversiteyiz. Mevcut şartlar, format ve yapı itibariyle sadece üniversitelerin sadece ilime takılıp irfandan uzaklaşması bizi bir yere götürmez” dedi.

Programda ‘Medeniyet ve Gençlik’ konu başlığı altında konferans veren Yazar Yusuf Kaplan ise Türkiye’nin başaşağı doğru geriye gittiğini ve gençliğini kaybettiğini ifade ederek, “Gençlerini ihmal edenler, geleceklerini imha ederler. Böyle giderse 2 kuşak sonra bu ülke bizim elimizden alınır. Bu ülkenin en parlak çocukları, en yetişmiş insanları bu ülkeyi terk etmek istiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Çocuğun kimliği lise de şekilleniyor. Burada kurtaramazsanız bitti” diye konuştu.

Türkiye’nin kendine özgü bir eğitim sistemi kurması gerektiğini savunan Yusuf Kaplan, şunları söyledi: “Eğitim sisteminin çocuklara 5 temel özelliği, hasleti kazandırması lazım. Eğitim sistemi önce çocuklara ruh verecek, ideal verecek, ahlak, tevazu ve özgüven verecek. Eğer bu 5 temel özelliği kazandırmıyorsa toplumun mezarını kazıyor demektir. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Anaokulda benim çocuğumu alıyorsun aileye kültürüne, ülkesine, değerlerine yabancılaştırıyorsun. Yetmiyorsa ateist yapıyorsun, deist yapıyorsun, eşcinsel yapıyorsun kaldırıp benim önüme atıyorsun. Bu ülke işgal edildi de benim mi haberim yok. Türkiye fiilen işgal edilmedi ama zihnen işgal edilmiştir. İçinde yaşadığınız tanı tanıyamazsanız, tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı da değiştirme iddiasında bulunamazsınız. Türkiye’de bize özgü bir eğitim sistemini kurmamız lazım. Önümüzü açacak bir eğitim sistemi kurmamız lazım.”

Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hiç gitmediğini de aktaran Kaplan, sebebini şu şekilde açıkladı: “ Ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hiç gitmedim, gitmeyi düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan’ın beni karşısında gördüğünde yıkılacağını biliyorum. Ben o anı yaşatmak istemiyorum. Siyaset peşinde koşan entelektüeller, akademisyenler siyaset peşinde koşuyor. Bir tane yanlış yapıyorsun diye cümle kurun, kırıp dökmeden. Teklifsiz tenkit asla etmem. Türkiye’nin düşünce hayatı tam anlamıyla fiyasko. Bir kadro var. Kadronun entelijansiyası yok. Siyasetle hakikati karıştırdık. Siyaset araçtır, hakikat amaçtır. Aracı amaç haline getirirsek ne siyasetten ne hakikatten eser kalır.

Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Böyle gitmez. Türkiye beklenendir. Bu ülke iki asırdır bizim elimizden alındı. Ülke şuan bizim elimizde değil. Kimse kendini kandırmasın. Ülkenin Cumhurbaşkanı rektör atayamıyorsa ve ortalık karışıyorsa bizim elimizde değil. Kimse kendini kandırmasın. Bir toplumun başına gelecek en büyük felaket, başına ne geldiğini bilememesidir. Daha kötüsü bilemediğini fark edememesidir. En kötüsü celladına aşık edilmesidir.”

Soru-cevap kısmının ardından konferans sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 18:34