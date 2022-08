‘Bizi çok üzdüler’

EROL TAŞKAN

Üniversiteyi kazanan evladının işlemleri için resmi kurumlardan belge hazırlayan şehit annesine, ilgili görevlinin “Sayınız artıkça sorun oluyorsunuz” sözünü sarf ettiği iddiası tepkilere neden oldu.

Kendisi de şehit babası olan Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Şehit-Gazi Der) Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, sosyal medya hesabından yapılan saygısızlığı paylaşarak tepki gösterdi.

Galip Deniz, bu hakaretin kendileri nezdinde şehitlerine kurşun sıkan teröristin hainliğinden farksız olduğunu dile getirdi.

Galip Deniz, tepki dolu paylaşımında “Bugün Şehitler Diyarı dediğimiz ilimizde bir devlet kurumunda orada görevli, kendini devlet memuru olarak niteleyen bir şahsın, sadece üniversite kazanmış şehidimin çocuğuna yurt için gerekli evrakı olmaya gittiğinde, şehidimin emaneti eşine karşı yaptıkları bana anlatıldı.

Üzüldüm, hem de çok üzüldüm.

Hakaret, ileri geri konuşmalar, hepsinden önemlisi “Sayınız artıkça sorun oluyorsunuz” lafı!..

Emin olun bu lafları eden şahsın, şehidime kurşun sıkanlardan hiç bir farkı yok, aynı zihniyet, aynı düşünce. Biri dağda, biri devlet kurumunda.

Siz ve sizin gibilere rağmen bedeli ne olursa olsun, biz şehit aileleri ve gaziler olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin yanındayız.” dedi.

Biraz anlayış biraz itina

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Olayı duyduğumuzda gönlümüz kopan fırtınayı hangi cümlelerle dile getirip üzüntümüzü ifade edelim şaşırır olduk. Bu memleketin şanı ve şerefi için, bağımsızlığı ve istikbali için can veren şehitlerimizin emaneti olan ailelerine karşı daha nazik ve daha dikkatli olmak bu kadar zor olmamalı.

Karşılarında hazırolda beklemeye gerek yok, herkesin hakettiğinden bir tık fazla saygıyı layık olsalar gerek.Kimse sanmasın ki şehitlerimizin geride bıraktığı evlatları, eşleri, kardeşleri, anne ve babaları sahipsizdir. Onların hiç kimsenin sahiplenmesine ihtiyacı olmayan sağlam karakterleri ve cesaretleri, her işin üstesinden gelmeye yeter de artar bile. Herşeyden öte çok şükür devletimiz onların her daim yanındadır. İnşallah bu son örnek olur da, şehit yakınları ve gazilerimiz inciniyor olmalarıyla ilgili haberleri bir daha duymayız. Şehit yakınlarına ve gazilerimize hürmetkar ve minnettar olmak sadece devlet kurumlarında olanların sorumluluğu değil, toplumun tüm kesimlerinin üzerine vazifedir. İncitmeden incinmeden iletişim kurabilmek, insani bir erdem olarak her zaman aklımızda olmalı, önce insan olunması nedeniyle iletişim sağlam kurulması, ardından da değeri arşı aşacak kadar büyük olan şehitlerimizin üstün hatırları asla akıldan çıkarılmamalı. Yaşanan bu üzücü olay üzerine başlatılan inceleme Valilik tarafından devam ettirilirken, Vali Mustafa Çiftçi’nin bizzat olaya el atıp Galip Deniz ağabeyimiz ve şehit eşiyle görüştüğü haberini aldık. Umuyoruz ki karşılıklı yanlış anlamaların sebep olduğu bir gerginlik yaşanmıştır. Aksi halde Çorum’da devlet memuru olarak görev yapan birisinin, şehitlerimize karşı aksi düşünceler içinde olduğuna inanmak bile istemiyoruz. Mesele hassas, gönüller narin. Biraz itina ve biraz saygı her problemin çözümüdür.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 19:31