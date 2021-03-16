FATİH BATTAR

Çimento Fabrikası Arazisi Proje Çalışması İstişare Toplantıları’nın üçüncüsünde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Batı, Kuzey ve Güney yönünde büyüdüğünü belirterek; “Şehrimiz Doğu istikametinde büyüyememiş, daha çok Batı, Kuzey ve Güney istikametinde büyümüş. Özellikle Batı kısmında sanayi belli noktada tıkanmış. Kuzey ve Güney aksanında büyüyen bir şehir. Bizim artık Doğu istikametine ihtiyacımız var. Çünkü ora yüksek bir bölge, havası ve suyu bol olan bir bölge.” dedi

Çorum Belediyesi, çimento fabrikası arazisinin nasıl değerlendirileceği hususunda her kesimin görüşünü almaya devam ediyor. İstişare toplantılarının üçüncüsü gençlerle gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP Gençlik Kolları Başkanları ile STK’ların gençlik yapılanmasında yer alan gençlerin katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, bu sefer de gençleri dinledi.

Çimento Fabrikası’nın arazisinin çok büyük ve çok değerli olduğunu anlatan Aşgın; “Burayı beraber istişare ederek, Çorum’un Doğu istikametinde doğru ve planlı bir şekilde büyümesine katkı sağlamak zorundayız. Diğer yönlere göre burası çok geniş bir alan. 1 milyon 384 bin m2’lk bir alan. Baktığımız zaman bir tarafı çevre yolu, Gazi Caddesi diğer tarafta Kandilkaya tepelerine uzanan çok büyük bir arazi. Bu büyüklükte bir şehri imar edecek ve kuracaksak mutlaka genç beyinlerin katkısı da çok önemli.” şeklinde konuştu

Gençlerin kararlarını önemsediklerini belirten Aşgın, çimento fabrikası arazisinin değerlendirilmesi konusunda toplantıya katılan gençlerin tek tek önerisini not aldı.

1 milyon 384 bin m2 büyüklüğündeki arazi için en doğru kararı vereceklerine inandıklarını belirten Aşgın, Çorum’un geleceği için en iyi şekilde düşünülmüş yeni bir Çorum’u sonraki nesillere bırakmak istediklerini ifade ederek; “Bu konuda iki kıstasımız var. Bunlardan ilki şehrimizin geleceği. İkincisi ise belediyemize maksimum mali katkı sağlamak. Bu iki konu temelinde konuşalım, düşünelim ve istişare edelim. Bu noktada da herkesin düşüncesini önemsiyoruz. Çünkü bizim burayla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok. Herkesin görüşünü alalım bu vesileyle en doğru kararı verelim derdindeyiz. Mümkün olduğunca fazla hemşehrimizin görüşünü almak noktasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve Ahmet Erdem, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Topgül, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve STK’lar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 16:59