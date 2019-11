‘Bizim ilkemiz önce ülkemiz’

MURAT ÇETİN

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Ünlü gazetemizi ziyaret etti.

Çorum'da devam ettirdiği görevinin yanı sıra yarı profesyonel sendikacı olarak Ankara'daki Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Ünlü, tam profesyonel sendikacı olarak bundan sonraki görevini tamamen Ankara'dan yürütecek.

Uzun yıllar Çorum'da Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Velipaşa Camii'nde görevine devam eden Mustafa Ünlü, Ankara'da başlayan profesyonel sendika hayatı nedeniyle Çorum'daki görevinden ayrıldığını bildirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a veda ziyaretinde bulunan Ünlü, ilke olarak her zaman önce ülkem demeyi benimseyen bir sendikal anlayışla hizmet ettiklerini belirtti.

"Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bütünlüğü içerisinde çalışanlarımızın haklarının korunması için çalışıyoruz." diyen Mustafa Ünlü, ziyarette yaptığı açıklamada şunları ifade etti, "Bizler, Yüce Allah'ın buyurduğu gibi "emanetin ehline verilmesini" istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, hak edenin hak ettiği yere kendi bilgisi, liyakati ve başarısı ile gelmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Araç olarak gördüğümüz sendikal hareketi; güzel, düzgün ve hayırlı işlere vesile olması için yapıyoruz. Hiçbir şey dün gibi olmayacaktır. Bizler, ilkeli, kararlı ve hepsinden önemlisi de ahlaklı bir sendikacılık yapıyoruz. Çalışanlarımızın emeklerinin layıkıyla alınması için, etkili olan sendikamız ve Türkiye Kamu-Sen yetkili olmak durumundadır. Emanet ehline verilmelidir. Kimsenin hakkını yemedik, kimsenin de üyelerimizin hakkını yok etmesine asla ve asla izin vermeyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve çalışanlarımızın her alanda en üst seviyede olması için çalışıyoruz. "Ülkemizin birliği ve dirliği için Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin her yanında en güçlü bir şekilde olmak durumundadır. Bizler sendika olarak, kurumumuz ve çalışanlarımızın hizmet yaparken karşılaştıkları problemlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Bizim için ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, huzuru ve Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın varlığı önemlidir. Sendika hayırlı hizmetlere bir araçtır.

Bu hedef ve düsturla bundan sonraki sendikal çalışmalarımızda, tam profesyonel olarak genel merkezimizde olacaktır. Tüm hemşehrilerimize gönül kapımız her daim açık olacak."