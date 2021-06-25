FATİH BATTAR

Hak-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu bir basın toplantısı düzenleyerek sosyal medyada Çorum Belediyesi ile yapılan toplu sözleşme ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Çocuk yardımlarının düşürüldüğü, sosyal yardımların düşürüldüğü ve 6 aylık farkların ödenmediği şeklindeki iddialara yanıt veren Köroğlu, “Bizim toplu sözleşmemiz bölgede en iyi sözleşmedir.” dedi

Bölge illerden en az 10 adım ilerde bir sözleşmelerinin olduğunu belirten Köroğlu; “Biz onlardan 10 adım ilerdeyiz. Bölge illerde 20 ile 30 tane ikramiye varken, bizim 52 tane ikramiyemiz var.” diye konuştu

Yapılan toplu sözleşmede kimseyi enflasyona ezdirmediklerini belirten Köroğlu; “3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla taşeron olarak çalışan belediye işçileri kadroya geçti. Kadroya geçilmesiyle beraber belediye işçileri belediye şirketlerine aktarıldı ve toplu sözleşme hakkı elde edildi. Bunun üzerine biz toplu sözleşme sürecini başlattık. 2018 yılında ilk sözleşmemizi yaptık. Türkiye genelinde 14 il toplu sözleşme yaptı bunlardan biri de Çorum’dur. Önceki dönem Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü zamanında 3 bin kişinin katılımıyla bir toplu sözleşme imzaladık. Bütün ulusal basın Çorum’u konuştu. Bütün işçi arkadaşlarımıza %38 zam verilmişti o yıl. İkinci yıl ise %50 zam aldık. Bu sene pandemiden dolayı yetkimiz Ocak 16’sında geldi. Normalde yetkimiz 10’uncu ayda geliyordu ve pazarlıklara başlıyorduk. Pandemi bu konuyu da maalesef etkiledi. Şu ana kadar toplu sözleşmemizde olan bir tane kazanılmış idari maddelerde kaybImız olmadı. İşçi arkadaşlarımızın asgari ücret artmadan önceki yevmiyeleri 113 lira iken asgari ücrete zam ile birlikte 119 lira oldu. 12 tane yevmiye grubu vardı şimdi 3 gruba düştü. Tabandaki 1217 arkadaşımız %17 zam aldı. Arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik.” ifadelerini kullandı

Sosyal medyada bazı hakların geri alındığı şeklinde paylaşımlara da açıklık getiren Köroğlu, şunları söyledi;

“Bazı arkadaşlar sosyal medyada bazı haklar geri alındı şeklinde bir paylaşım yapmış. Sosyal yardımlarda hiçbir kesintimiz yok. Aile yardımı ile ilgili düşüş olduğunu söylüyorlar. Bir önceki ay net 370 lira alan bir arkadaşımız yine bu ay 370 lira aile yardımı aldı. Önceki bordroda brütte 527 lira yazıyordu şimdiki brütte ise 465 lira yazıyo. Bu neden kaynaklanıyor onu açıklayayım. Belediyemiz her işçi arkadaşımız adına 65-70 lira fazla vergi ödemiş. Bundan kaynaklanıyo yani aile yardımında herhangi bir kaybımız yok. Çocuk yardımımda kısmen bir düşüş var. 0-6 yaşa 70 lira, 0-6 yaş üzerine 35 lira yardım yapılıyordu. Biz de 657’yi kaldırdığımız bi rakam belirlememiz gerekiyordu. Biz ortalama olarak 55 liraya anlaştık. Sünnet yardımları 250 TL ilen yeni sözleşme ile 400 TL’ye çıkardık. Ölüm yardımı 500 TL ilen 2000 bin liraya çıktı. Öğrenim yardımı 250 TL’den 500 TL’ye yükseldi. Bayram harçlığı 150 TL ilen Ramazan Bayramı’nda 300 TL, Kurban Bayramı’nda 750 TL. Evlenme yardımını ise 450 TL’ye yükseldi. Yemek yardımı 7 iken 10 TL’ye yükselttik.”

Köroğlu son olarak maaş farklarının 1 Temmuz’da ödeneceğinin müjdesini verdi.