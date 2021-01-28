Bizim Toptan’da idari değişim

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Bizim Toptan Satış Mağazaları yöneticilerinden hemşehrimiz Yusuf Sarıyerli, yeniden Çorum’da göreve başladı.

2010-2015 yılları arasında Bizim Toptan Market Çorum Mağaza Yöneticisi olarak görev yapan Yusuf Sarıyerli, 5 yıllık aranın ardından memleketine döndü.



2015-2021 yılları arasında Samsun Çarşamba Mağazası’nın yöneticiliğini yapan Sarıyerli, Çorum Mağaza Yöneticisi Ferhat Ocakküçük’ün Rize’ye tayin olmasıyla birlikte hemşehrileriyle yeniden buluştu.

Toptan ve perakende sektöründe 22 yıllık tecrübeye sahip olan Sarıyerli, memleketi Çorum’da yeniden görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çorum’da 12 yılı geride bırakan Bizim Toptan’ın halkın teveccühünü kazandığını anlatan Sarıyerli, “Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla hizmetlerimizi daha ileri taşıma konusunda kararlıyız. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bu amaç için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hem kurumsal, hem de bireysel müşterilere hitap ettiklerini hatırlatan Mağaza Yöneticisi Sarıyerli, “Kampanya ve avantajlarımız hakkında detaylı bilgi edinmek ve fırsatlardan faydalanmak isteyen herkesi Bizim Toptan Market’e davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 19:03