'Boğabağı Köyü'nde karantina yok'

HURŞİT BOZKURT

Boğabağı Köyü'nde karantina olduğu yönündeki paylaşımlar dünden beri sosyal medyada yaygınlaştı.

Köy Muhtarı Mehmet Tüfekçi, köy nüfusuna kayıtlı bir ailede korona hastalığı teşhis edildiğini, ancak korona test sonuçları pozitif çıkan ailenin köyde ikamet etmediğini, Çorum'da ikamet ettiklerini belirtti.

Muhtar Tüfekçi, yaşananları şu sözlerle özetledi;

"Çorum'da oturan köylülerimizden bir aile, oğulları askere gönderdi. Sonrasında sağlık şikayetleri üzerine hastanede teste tabi tutuldular ve sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine temasta bulunan akrabaları da teste tabi tutuldu. Ailenin köyümüzdeki akrabalarına yapılan testler negatiftir. Ancak buna rağmen evde kalmaları tenbih edildi.

Ben cami hoparlöründen 65 yaş ve üzeri insanlara ihtiyaçları durumunda beni aramalarını anons ettim, ayrıca 20 yaş ve altı gençlerin dışarı çıkması ile ilgili getirilen yasağı duyurdum. Tüm bunlar köyümüzde karantina varmış gibi yayıldı.

Köyümüzde karantina da yok, hastamız da yok çok şükür. Fakat tüm bunlara rağmen her yerde alınhması gereken tedbirlerin köyümüzde de alınıp uygulanması gerekir."