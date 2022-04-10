Boğabağı Köyü’nde şehitleri anma programı

FATİH BATTAR

Yağmur Av Bayi sahibi Hüseyin Çay tarafından Boğabağı köyünde şehitleri anma programı düzenlendi.

Ramazan ayı dolayısıyla Boğabağı köyü şehitleri Şehit Özel Harekat Polisleri Emre Beker ve Mesut Demirkan’ı ve tüm şehitleri anmak için iftar yemeği verildi.

Programda Kur’an-ı Kerim okunarak Boğabağı köyü şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

İftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, şehit Emre Beker ve şehit Mesut Demirkan’ın ailesi ve köy halkı katıldı.