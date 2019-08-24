Boğazda çay keyfi böyle olur



Yıllardır kanser tedavisi gören eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Bekir Şahin, son paylaşımı ile bir kez daha hiç bir zorluğun kendisini yıldırmadığını gözler önüne serdi.



Eşi Munise Şahin'in boğazına tuttuğu bir bardak çayla çekindiği fotoğraf karesini, "Boğazda çay keyfi" diye paylaşan Bekir Şahin, herkesi bir kez daha gülümsetmeyi başardı.

Hatta onca yüküne, ağır sorumluluklarına, derdine, tasasına rağmen bunu her seferinde başarabilen, etrafına en küçük bir olumsuzluk yansıtmak yerine gülen ve gülümsetebilen insan olmanın altına yine imza attı.

"Aşklarıyla kansere karşı koyuyorlar" başlığıyla, Munise ve Bekir Şahin çiftinin birbirlerine olan aşklarına küçük bir pencere açıp, okurlarımızla paylaşmıştık.

Kendi dertleriyle gece gündüz dertlenirken, kimseye dert yanmadığının da en yakın şahidi olduk. Bununla da yetinmeyip kurdukları Kanserle Mücadele Derneği (KA-DER) ile kendileri gibi bu hastalığın pençesine düşenlere kol kanat gerdiler.

Bekir Şahin kardeşim ve kıymetli eşinin yüksek moraline bakıp, kendimize pay çıkarırken, sanmayalım ki Şahin ailesinin bir eli yağda, bir eli balda. Tüm işleri tereyağından kıl çeker gibi halloluyor. Derdini anlatmakta oldukça cimri olan Bekir kardeşimizin yaşadığı zorlukların bir kısmına biz de vakıfız. Gece gündüz hem çoluk çocuğunun rızkını kazanmaya çalışıyor, hem de yine gece gündüz demeksizin tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen, eşini yalnız bırakmayıp, ömrünü onun ayaklarının altına seriyor.



Belki boğaza çay içmeye götüremediyse, bile boğazı ayaklarına getirip, eşine boğazda çay keyfi yaşatıyor.

Rabbim aşkını yüceltsin, ömrünüzü bereketlendirsin, sağlık versin ve hep gülün güldürün inşallah.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 13:46