Bölge birincisi Çorum’dan

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 2. Bölge Finali Çorum'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik Türkiye genelinde düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması"nda bölge elemeleri sürüyor.

Bu kapsamda Çorum İl Müftülüğü ev sahipliğinde Murad-ı Rabi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen 2. bölge finalinde 9 il birincisi etkili hutbe okumak için yarıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı’nın komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada Çorum'dan Abdullah Yalçın birinci oldu.

Katılımcılara teşekkür eden Uzman Dağlı, birinci olan yarışmacıya Türkiye Finalinde başarılar dileyip ödülünü takdim etti. (Haber Merkezi)