Bölgede bir havalimanı daha hizmete giriyor

Çorum'un komşu illerinden Tokat'ta yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatı bitti.
Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanının önümüzdeki ay hizmete girmesi bekleniyor.
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından Söngüt köyü arazisi içine yeni havalimanı yapıldı.
Yeni havalimanının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 14:10
Cankiri ve Yozgat’a da yapilirsa tamam olur.