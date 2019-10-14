‘Bölgemiz teröristlerden temizlenecek’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi yaptığı ortak açıklama ile Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı’nın tüm hızıyla devam ettiğini ve neredeyse tüm dünyanın Türkiye’nin karşısında olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün el birliği gönül birliği ile yan yanayız. Bütün dünyaya bir kez daha Çorum Belediyesi olarak Barış Pınarı Harekatı’nın arkasında olduğumuzu göstermek için biraradayız” diyerek açılış konuşması yaptı.

Tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partilerin imza attığı ortak basın açıklamasını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın okudu.

Basın açıklamasında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imzasının olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Ancak biz inanıyoruz ki sadece meclis grubumuzda bulunan AK Parti, CHP ve MHP gruplarımız değil tüm hemşehrilerimiz buna imza atıyorlar. Meclisimiz tüm Çorum’u temsil ediyor. Bu açıklamayı tüm farklı siyasi renkleri ile bir ve beraber olarak hep beraber yapıyoruz” dedi.



‘DAEŞ, PKK, PYD VE YPG AYNIDIR’

Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele, sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır.

Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.



MECLİSİMİZ, KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN YANINDA’

Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Başkan Aşgın, “Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Çorum Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Çorum Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” diyerek basın açıklamasını tamamladı.

Basın açıklamasının ardından ise ortak metine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanları imzalarını attılar.