Bölgenin en büyük kır konsept salonu Altınkaya’da

1 Temmuz’da kapılarını yeniden açan Altınkaya Arena, bölgenin en büyük kır konsept salonuyla evlenecek çiftleri bekliyor.

Sosyal mesafe yönetmeliğine uygun 4 davet merkezi, 'Altınkaya Garden Kır Düğün Alanı' ve kır konseptli 'Kolezyum' salonu ile bölgenin en büyük davet merkezi konumunda yer alan Altınkaya, açık ve doğal havasıyla eşsiz güzellikte orman manzaralı salonlarıyla mükemmel organizasyonlar fırsatı sunuyor.

Bölgenin tek ısıtma ve soğutma sistemli kır konseptli salonu olan Kolezyum, şık kır düğünü konsepti ve standartlara uygun açılabilir tavan sistemi ile ferah bir atmosfer sunarken, muhteşem konseptle hayaller gerçeğe dönüşüyor.

Altınkaya Arena, koronavirüs sürecinde baştan aşağı yenilenen salonlarıyla, standartlara uygun organizasyonlar ve bakanlık onaylı havalandırma sistemleriyle evlenecek çiftlere rahat bir nefes aldırıyor.

ÇORUM’DA İLK VE TEK

Atlı orman çiftliği yanındaki Altınkaya Garden da, yemyeşil çimlerin ve masmavi bir gökyüzünün keyfini çıkarabileceğiniz tamamen açık alanı ile yeni sezonda oldukça iddalı.

Altınkaya Garden, tamamen doğal alanıyla düğün, nişan ve özellikle de nikâh törenlerinin gerçekleşebileceği harika ortamı ile evlenecek çiftler için cazibe merkezi konumunda yer alıyor. Altınkaya Garden, alanında Çorum’da ilk ve tek, tamamıyla kır konseptiyle özel olarak dizayn edilen bir kır bahçesi özelliğini taşıyor.

Misafirlerine %100 açık alan sunan kır düğün alanı, pandemi sürecinde davet verecek çiftlerin ilk tercihi konumunda yer alıyor. Hemen yanı başında bulunan at çiftliği ile kır düğünü konseptine yeni bir soluk getiriyor.

PROFESYONEL VE KALİTELİ HİZMET

Üst düzey kurumsal toplantı ve davetlerde, bir çok organizasyon alanında profesyonel kadrosu ve ekipmanları ile hizmet veren Altınkaya Arena, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da bir adım önde.

Altınkaya Arena, 1500 m2 Kolezyum, 1000 m2 Odeon, 400 m2 Henna, 1100 m2 Altınkaya Garden salonları ile Çorum'un organizasyon merkezi olarak düğün, kongre ve organizasyon içerikleriyle, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitleri ve fotoğraf çekim platosu ile profesyonel ve kaliteli hizmet sunuyor.