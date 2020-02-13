Bölgenin en büyük kitap kültür günleri Çorum’da yapılacak

Çorum Belediyesi, 9.su gerçekleştirilecek olan Kitap ve Kültür Günlerinin kapsamını genişletti. Bu zamana kadar yapılan etkinliklerden farklı olarak daha çok yazar ve daha çok yayınevi Çorum halkıyla buluşacak.

Millet Kafe’de gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 20-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kitap kültür günlerinin kapsamını genişlettiklerini söyledi. Kitap ve Kültür Günlerinin bu yıl TSO Fuar Alanında daha nezih ve daha büyük bir mekânda gerçekleşeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Hacı Bayram Veli’nin güzel bir sözü var; “Aslında insanlar şehirleri imar ederlerken kendilerini imar ederler. Gönülde ne varsa şehire yansıyan odur. Gönlünde taş olanların şehri taş olur, gönlünde aşk olanların şehri gülistan olur” diyor. Yüreğimizde, gönlümüzde şehrimize, milletimize, hemşehrilerimize karşı büyük bir sevgi, büyük bir aşk besliyoruz. Bu hizmet etme aşkıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Aşgın, “Geçmişte de kitap ve kültür günleri yapıldı. TSO Başkanımıza fuar alanını bizlere tahsis ettiği için kalb-i şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıllarda daha az yayınevi kitap ve kültür günlerimize katılıyordu. Bu yıl 70 yayınevi ve 25 yazarı inşallah şehrimizde ağırlayacağız” dedi.

Kitap ve Kültür Günlerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “20-29 Mart arasında fuar alanımızda yapacağımız bu etkinliğimiz şehrimizin tanıtımı adına gerçekten çok önemli bir etkinlik olacak. Kitap günleri anlamında da bizim yapacağımız bu organizasyon “Herkes yapamaz” sloganıyla da uygun bir şekilde hazırlandı. Bize yakışan, hemşehrilerimize yakışan bir organizasyon olacak. Her yaştan hemşehrimizi kitap günleri ve etkinliklerine bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aşgın, etkinliğin düzenlenecek olmasında büyük emekleri olan Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Çiftçi: Çok güzel bir etkinlik olacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kitap ve Kültür Günleri protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Çorum’un çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını söyledi. Vali Çiftçi, “Sayın Belediye Başkanımıza böyle bir etkinlik tertip ediyor olması nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi ilimizdeki ve ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Güzel bir etkinlik olacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Öztürk: Çorum için büyük zenginlik

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada Kitap ve Kültür Günlerinin sadece Çorum için değil bölge için çok önemli olduğunu ifade etti. Etkinliğin Çorum’a büyük bir zenginlik katacağına inandığını vurgulayan Rektör Öztürk, “Çorum’a da bölgeye de büyük bir kültürel katkı sağlayacağına inanıyorum. Çorum için çok büyük bir zenginlik. Bu nedenle hem bu organizasyonu düzenleyen Belediyemize, Sayın Valimize ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’na da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TSO Başkanı Başaranhıncal: Hazırlıklarımıza başladık

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ise Kitap ve Kültür Günleriyle ilgili yapılacak çalışmalara başladıklarını söyledi. Başaranhıncal, “Bizim üzerimize düşen sadece tesisin tahsisi değil, aynı zamanda duyurulması, etkinliğin paylaşılması ve yapılacak faaliyetlerin desteklenmesidir” diye konuştu.