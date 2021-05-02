Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 16:12