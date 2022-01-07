Bomba zanlısı tutuklandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin aracının altına bomba düzeneği yerleştiren zanlı K.K. hakim karşısına çıkarıldı.K.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece emniyeti alarma geçiren zanlı, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin aracının altına bomba düzeneği yerleştirdi.

H.A.D. isimli kadın, aracıyla seyrederken kasislerde ses gelmesi üzerine, aracını park edince, aracın altını kontrol ettiğini, gördüğü düzenekle pil ve kablolar yer aldığını farkedince de durumu polise bildirdiğini anlattı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aracın altından çıkardığı düzeneği fünye ile patlattı. Patlamanın şiddetiyle bölgede bulunan üç araç hasar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen H.A.D’nin dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen K.K., işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan K.K tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 18:46