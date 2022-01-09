Bombalı düzenekle ilgili bir tutuklama daha

Çorum’da kendisi ile barışmak istemeyen dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile gözaltına alınarak tutuklanan şahsa yardım ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Otomobilin altında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edilmişti. Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulunmuş yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edilmişti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye ile imha edilmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir’in dini nikahlı eşi K.K.'yi gözaltına almış, suçlamaları kabul etmediği öğrenilen K.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bir kişiyi daha gözaltına aldı. Olay günü K.K.'ye yardım ettiği öne sürülen Ş.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Ş.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklanan sayısı 2’ye yükseldi.

(İHA)