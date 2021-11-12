Borçla aldığı hayvanlarına kurtlar saldırdı: 4 hayvan telef, 11 hayvan kayıp

FATİH BATTAR

Çorum'un Seydim Çakallı köyünde kurtların saldırısına uğrayan 4 küçükbaş hayvan telef oldu, 11 hayvan ise kayboldu.

Seydimçakallı köyünde Fırat Koç, hayvanlarını otlatmak için meraya saldı. Akşam hayvanların ağıla gelişinde bir terslik olduğunu anlayan eden Koç, hayvanların eksik olduğunu fark etti.

Köpeğinin de gelmediğini gören Koç, hemen meraya koştu. Merada hayatının şokunu yaşayan Koç, kurtların sürüye saldırdığını gördü. 4 hayvanın parçalandığını, 11 hayvanın ise kayıp olduğunu öğrenen Koç, kayıp hayvanlarının bulunması için Jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri bölgede drone ile arama çalışması başlattı ama bir sonuç alınamadı.

5 yıl önce kredi çekerek hayvan yetiştiriciliği işine girdiğini belirten Fırat Koç, 195 bin lira kredi borcu olduğunu ifade ederek, devlet yetkililerinden yardım talebinde bulundu.

Büyük zorluklarla bu işe girdiğini anlatan Koç, zararının büyük olduğunu söyledi.

Kayıp 11 hayvandan da artık ümidini kestiğini aktaran Koç; “5 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa başıma böyle bir iş geldi. Kredi çekerek büyük zorluklarla bu işe başladım. Halen kredi borcu ödüyorum. Kurtlar sürüme saldırdı. 4 hayvanım telef oldu, 11 hayvanım ise kayboldu. Büyük ihtimalle onlar da öldü. Çocuklarım gibi baktığım hayvanlarım gitti. Zararım büyük. Jandarma ekiplerimiz drone ile hayvanlarımı aradı ama bulamadı. Kurtların saldırısında köpeğim de büyük yara aldı. Hayvanları korumak için kurt sürüsüne karşı savaşmış ama büyük yaralar almış. Köpeğim adı Karabaş. Onu da çocuğum severim. Onun yara alması beni de yaraladı. Devlet yetkililerinden bana yardımcı olmalarını istiyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 19:19