‘Bor’da üretim çeşitliliğimizi artırmamız gerekiyor’

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Gençlik Söyleşileri kapsamında "Bor’un Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya" konulu söyleşi yapan Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, dünyada bor rezervinin yüzde 73’ünün Türkiye’de olduğunu belirterek, “Bunun için üretim çeşitliğini artırmamız lazım.” dedi

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Keleşer, Bor ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Türkiye’nin bor zengini bir ülke olmasına rağmen pazarlama konusunda ilerleme kat etmesi gerektiğini ifade eden Keleşer, “Bor yüzde 50 cam sektöründe kullanılıyor. İlk defa bu yıl gübre üretiminin yüzde 16’sında kullanıldı. Seramik üretiminde yüzde 15 bor kullanılırken ilk kez gübredeki kullanım oranı seramiği geride bıraktı. Ve yüzde 21oranında diğer sektörlerde kullanılıyor. Eti Maden’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda tarihinde ilk defa geçen yıl 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı” diye konuştu

“Dünyadaki pazar payımız yüzde 63. sahip olduğumuz rezerv oranı ne kadar yüzde 73. hedefimiz pazardaki payımızı sahip olduğumuz rezerv seviyesine çıkarmak” diyen Keleşer, dünyada 4.5 milyar ton bor rezervi bulunduğunu belirterek; “Ülkemizde 3.3 milyar ton bor rezervi var. Bu dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’üne denk geliyor. 1.2 milyar bor rezervin yüzde 6’sı Amerika Birleşik Devletlerinde, yüzde 6’sı Rusya’da yüzde 5 Çin’de, geri kalan rezervler ise Bolivya, Şili, Arjantin’de bulunuyor. Dünyada yaklaşık 4 milyon ton bor kullanılıyor. Bu rakamlara bakarsanız Türkiye olarak biz dünyanın yaklaşık bin yıllık bor rezervini karşılarız. Türkiye’de hiç bor olmazsa diğer ülkeler yaklaşık 300-400 yıl dünyaya bor verebilir.” şeklinde konuştu

2020 yılında bor tüketiminin miktarının yıl 4.5 milyon ton üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini ifade eden Keleşer, “Bundan sonra borun tüketiminin artış trendine girdiğini göreceğiz. Eti Maden’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda tarihinde ilk defa Eti Maden geçen yıl 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı. Dünyada yaklaşık 4.1 milyon ton civarında bor kullanıldı. Bu yaklaşık yüzde 63’e denk geliyor. Pazarımız kaç yüzde 63. Sahip olduğumuz rezerv oranı yüzde 73. Amerika Birleşik Devletleri’nin rezervi ne yüzde 6 Pazar payı 24. Amerika’nın Pazar payı rezervinin 4 katı. Bizim rezerv ne kadar yüzde 73, pazarımız yüzde 63. Onun için bizim hedefimiz ney rezervimiz kadar pazar. Pazardaki payımız rezervimiz kadar olsun” ifadelerini kullandı