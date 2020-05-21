Borsa’ya İktisadi İşletme

Çorum Ticaret Borsası bünyesinde Laboratuvar Hizmetleri İktisadi İşletme kuruldu.

Borsa üyelerine daha iyi ve daha hızlı hizmet vermek amacıyla Borsa Meclisi kararıyla kurulan İktisadi İşletme hakkında şu bilgiler verildi: “Çorum Ticaret Borsası Laboratuvar Hizmetleri İktisadi İşletmesi adı ile hizmet verecek olan iktisadi işletme, faaliyetlerinde üyelerimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak, tarafsız, doğru ve kaliteden ödün vermeden her türlü laboratuvar işlemlerini daha aktif ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Günün teknolojik şartlarına uygun olarak, başta ilimize olmak üzere, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalarla hizmet edecektir.”

