‘Boşanma oranları artıyor’

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar yaptığı basın açıklamasına kadına şiddete dikkat çekti.

Ocak ayında, 27 kadın cinayeti ve 7 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini kaydeden Kamile Anar, TÜİK’in bu ay açıkladığı rapora göre, son 1 sene içinde evlilik oranı azalırken, boşanma oranlarının arttığını belirterek, “Geçen sene öldürülen 474 kadından 114’ü boşanmak veya ayrılmak gibi kendi hayatlarına dair karar almak isterken öldürüldü. Mart ayında, 29 kadın cinayeti ve 9 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Covid-19 salgını ile birlikte karantina önlemleri ile başlayan eve kapanma uygulamaları, birçok sorunu beraberinde getirdi. Kadınların iş yükü daha da arttı.

Düşünce kuruluşu Freedom House’un hazırladığı “Dünyada Özgürlükler 2020” raporuna göre; Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. Nisan’da 20 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü, Mayıs’da, 21 kadın cinayeti ve 18 şüpheli kadın ölümü, Haziran’da, 27 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü, Temmuz’da, 36 kadın cinayeti ve 11 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Ağustos ayında; 27 kadın cinayeti işlendi ve 23 kadın şüpheli şekilde öldü.

Eylül’de 16 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü, Ekim’de, 21 kadın cinayeti ve 8 şüpheli kadın ölümü meydana geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda sadece kadınlara yönelik açılması planlanan bir "kadın üniversitesi" projesi yer aldı. Kasım ayında; 29 kadın cinayeti ve 10 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Aralık ayında; 15 kadın cinayeti ve 1 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak kısa çalışma ödeneğinden faydalanan hamile işçiler, eğer yasada değişiklik yapılmazsa, 90 prim gününü dolduramadıkları için analık ödeneğinden yararlanamayacaklar” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)’nin 2020 Asgari Ücret Raporu’nu açıkladığını kaydeden Anar, “Rapora göre kadınların yarısı asgari ücret ya da bu ücretin altında çalışıyor. Özel sektörde ise her dört kadından üçü asgari ücret civarında ve altında ücret alıyor” ifadelerini kullandı.

Önceki günde üç kadının katledildiğini ifade eden Anar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Rakamlardan değil, insan hayatından bahsediyoruz. Pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller, can almaya devam etti. Kadınlar, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet, katillerini de üretti. Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle, ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız, çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; Türkiye’nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle, her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara YaşamHak Destek Hattımızla ulaşıyoruz. Onlara “yalnız değilsin biz varız” diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz.”