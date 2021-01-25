BOTAŞ Çorum’da personel alacak

Boru Hatları le Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), aralarında Çorum’un da bulunduğu 29 ilde 268 personel alımı yapacak.Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan ilana göre BOTAŞ bünyesine farklı kadrolara personel alımı yapılıyor.

İlanlara başvuru yapacak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az C seviyesinde puan almış olmaları gerekmektedir. İlanlar 25-29 Ocak tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

5 Elektrik Mühendisi, 14 Makine Mühendisi, 21 Elektrik- Elektronik Mühendisi, 6 İnşaat Mühendisi, 3 Bilgisayar Mühendisi, 9 Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 2 Çevre Mühendisi, 3 Kimya Mühendisi, 6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği, 3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi, 3 SBF / İİBF Hukuk, 5 İşletme, 6 İBFF, 4 Hukuk, 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2 kamu Yönetimi çalışma - Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri, 1 İletişim Fakültesi, 2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ), 1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ), 16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ), 50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi / Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ), 14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ) 13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ), 4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ), 34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ), 21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ), 9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker, 1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

HANGİ İLLERDE OLACAK?

Ankara, Bursa, İstanbul , Kocaeli, Samsun, Trabzon, Çorum, Adana, Erzurum, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Rize, Artvin, Aksaray, Konya, Kayseri, Şırnak, Kars, Mardin, Adana, Hatay, Aydın illerinde alım yapılacak.