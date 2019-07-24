‘Böyle bir zam hak değil’

EROL TAŞKAN

Asansör kontrollerini gerçekleştiren özel firmaların 232 TL'lik olan ücret tarifesinin 302, 43 TL'ye artırıldığını söyleyen Mehmet Tolan, bu zammın fahiş bir zam olduğunu söyledi.



"Böyle bir zam hak değildir." diyen Özkent Apartmanı Yöneticisi Mehmet Tolan, işçiye % 5 zam yapıldığı bir ortamda, yılda bir kez kontrol yapan firmaya % 30 dolayında yapılan zammın adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Gazetemizi ziyaret ederek konuya dair şikayetlerini dile getiren Mehmet Tolan, "Bunu özel şirketlere ihale etmek yerine, belediyelerin mühendislerinin bu hizmeti vermesi vatandaş açısından daha hakkaniyetli ve mantıklı olacaktır. Bizler kontrollerin yapılmasına karşı değiliz. İnsan hayatını ilgilendiren bir konu elbette ki önemli ve ciddidir. Ancak bu zorunluluk, neredeyse suistimale ve ranta gidiyorsa, buna da dur denilmesi lazım. 100 dairelik siteye de aynı ücret, 10 dairelik apartmana da aynı ücret kesiliyor. Üstelik itiraz şansınız yok, hemen icra takibiyle tehdit ediliyorsunuz." dedi.