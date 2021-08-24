Böyle dostluk görülmedi

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Hayvan sevgisi ve onlara sahip çıkma hassasiyeti denilince Çorum’da öne çıkan isim Tanay Zengin. 18 yaşında, sempatik ve köpeklere olan düşkünlüğü ile tanınıyor.

En az olduğu gün etrafında 5-6 köpek var. Kulağında kulaklığı ile dönerken gördüğümüz bu delikanlı, yüreğinde sakladığı sevgiyi bir Mevlevi’nin sema ederken etrafına saçtığı huzur gibi saçıyor dört bir yana.

O dönerken köpekler olabildiğince sakin, hatta uyuyorlar bile. Tanay’ı daha iyi tanımak için neden döndüğünü soruyoruz evvela. Köpeklerini uyutmak ve dinlendirmek için döndüğünü söylüyor.

Gayet bakımlı ve güler yüzlü olan bu delikanlının dünyasına bir pencere açıp, onun gözünden köpekleri anlamak istiyoruz. Biz onu etrafına yatan köpeklerin arasında dönerken bulduk. Kendi ritüelini tamamladıktan sonra yaptığımız kısa sohbetle, bir nebze de olsa anlayabilme imkanı bulduk.

Neredeyse Tanay’ı tanımayan yok. Herkes O’nun samimi hallerinin ve köpeklere olan dostluğunun yakın şahidi.

Kendisini önce köpek dostu, sonra da köpeklerin kralı olarak tanıtıyor. Dönmesinin sebebini de köpeklerini uyutmak ve dinlendirmek olarak açıklıyor. Hepsine birer isim vermiş. O dönmeyi bırakıp yanına çağırdığı zaman köpekler hemen kalkıp Tanay’ın yanına gidiyor. O yürürken onlar yürüyor, O dönerken onlar yatıp göz ucuyla dost bildikleri bu delikanlıyı takip ediyorlar.

Aralarında tarifsiz bir sevgi bağı var. Tanay onlara tüm kalbini açarken, sadakatiyle ünlü köpekler de gözlerini O’ndan ayırmıyor. Gözle dahi görülebilen bu sevgi köprüsünde arzı endam eden sevgi tomurcukları, her görenin gönlünde gül bahçeleri imar ediyor.

Ben köpek dostuyum, köpekleri çok seviyorum, bu köpekler peşimden hiç ayrılmaz, hepsinin ismi var. Ben döndükçe bunlar uyurlar.” diyen köpek dostu delikanlının sevgisinden örnek alıp, sokak hayvanları başta olmak üzere, tüm hayvanlara, hatta tüm canlılara karşı sevgimizi bir kez daha gözden geçirip kendimizi tartabilmeliyiz.

“Hepsine ben bakıyorum, her gün besliyorum, aşılarını ve tedavilerini yaptırıyorum. Hayvan barınağına götürüp tüm tedavilerini yaptırıyorum. Ben köpeklerin kralıyım, ben köpeklere hükmediyorum.” sözleriyle kendisini ve hislerini dile getiren Tanay’ın bir de mesajı var; “İnsanlar, adam olun köpekleri sevin, köpekleri düşman etmeyin.”

Bize adam olmayı tavsiye ederken, insan olabilmeyi tarif ettiği muhakkak. Zaten hakiki anlamda insan olabildikten sonra, problem kalmıyor. Seni seviyoruz Tanay. Biz de Allah’tan, senin kalbine taht kuran o sevgiden istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 16:46