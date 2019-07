Böyle gençlere ihtiyacımız var

HABER/YORUM

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu Yağmur Bölükbaş gazetemizi ziyaret ederek Çorum'a dair hayal ve hedeflerini paylaştı. Çorum'un tanıtımı için nöbet sırasının kendisinde olduğunu ifade eden genç Arkeolog, Çorum'da medfun bulunan gözbebeğimiz sahabelerimizden başlayıp Çorum'un tüm değerleri üzerine kıymetli çalışmalar yapmak istiyor.



Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, amca oğlunun kızı Yağmur'a hayalleri ve çabası için destek verip, kendisine çizdiği yolda azim ve kararlılıkla anlamlı bir yürüyüş başlatan Yağmur'u bizimle tanıştırdı.

2018 yılında mezun olmuş. Uzun uzun sohbet imkanı bulduğumuz bu genç kardeşimizin samimiyeti, mütevaziliği ve en çok da kararlılığı bizi gururlandırdı.

"Hedefi olan gençler" hasretiyle yanıp tutuştuğumuz şu zamanda, Yağmur gibi kardeşlerimize çok ihtiyacımız var.



Henüz yolun başında olmasına rağmen, hevesi ve kararlılığı şimdiden dikkat çekiyor. Hele ki kurduğu cümleler ve üzerine almaya çalıştığı sorumluluk her türlü takdiri hakediyor.

"Doğup büyüdüğüm memleketimde çok sevdiğim bir alanda eğitim görme imkanım oldu. Ne kazanımım varsa, bu şehrin bana sağladığı imkanlarla elde ettim. Bugün nöbet vakti bize düşüyor. Bu vakte kadar bu aziz şehrin tüm değerlerini yaşatıp geçmişten alarak bizlere ulaştıran herkese minnettarım. Şimdi bu nöbete ben de katkı verip, değerlerimizin daha çok tanıtılmasına ve geleceğe aktarılmasına görev almak ve üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum." diyen genç Arkeolog Yağmur Bölükbaş, tarihsel değerlerin Çorum'la bütünleşmiş bir kimlikle tanıtılması yönünde kendine görevler biçmiş. Bunun gereğini de yerine getirmek için duyduğu heyecan gözlerinden de sözlerinden de belli oluyor.



Dediğim gibi henüz yolun başında. Hedeflerini çizmiş. Bu memlekette tarihe, kültüre ve sahip olduğumuz tüm değerlere gönül vermiş insanlarla tanışıp, onların bilgi ve birikimlerini kendi dağarcığına doldurmaya çalışıyor.

Eğitimini aldığı arkeoloji alanını, şehrin yaşayan değerleriyle harmanlayıp yine bunu insanlarla paylaşmanın önemini kavrayan bu genç kardeşimiz, "Aldığım eğitimin hakkını verebilmek adına, şu anda hayat üniversitesi olarak kabul ettiğim alanda, bu şehrin üstadlarından ders almaya gayret ediyorum. Her ikisini de harman edip, yeni bir sentez ve yorumla şehrime, insanımıza ve üzerinde yaşamaktan dolayı hamd ettiğim şehrime hizmet etmek istiyorum." diyor.

Yolun açık olsun Yağmur. İsmin gibi her gittiğin yere, her yaptığın işe bereket getiresin. Bizim, hedefi olan ve üzerine sorumluluk alan gençlere her daim ihtiyacımız var.